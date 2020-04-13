В Мосгордуме считают необходимым приравнять самозанятых, потерявших доход, к безработным с правом претендовать на пособие в 19,5 тыс. рублей. Такое предложение депутат Мосгордумы Кирилл Щитов направил в оперативный штаб по экономическим вопросам.

«Подготовил обращение в штаб по экономике. Предлагаю приравнять самозанятых, потерявших доход, к безработным с правом претендовать на пособие 19 500 в Москве», — сказал Щитов.

Обращение адресовано заместителю мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, председателю оперативного штаба по экономическим вопросам Владимиру Ефимову.

В обращении говорится, что в связи с ограничительными мерами режима повышенной готовности, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, десятки тысяч самозанятых москвичей потеряли источники дохода.

«В мой адрес поступают многочисленные обращения от жителей моего избирательного округа, ранее оказывавших свои профессиональные услуги в различных сферах в качестве самозанятых и оказавшихся без работы в условиях пандемии и без возможности получать средства для приобретения продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости в условиях режима самоизоляции. Прошу вас в рамках деятельности Оперативного штаба по экономическим вопросам в городе Москве рассмотреть возможность приравнять самозанятых граждан, потерявших доход в связи с введением режима повышенной готовности в городе Москве, к безработным гражданам с возможностью получать ежемесячное пособие в связи с потерей дохода в размере 19 500 рублей», — говорится в обращении.

Согласно указу мэра Москвы от 29 марта, москвичи, отработавшие в 2020 году не менее 60 календарных дней и признанные безработными к 31 марта, получат доплату в размере 19,5 тыс. рублей автоматически. При этом те, кто будет признан безработным в период объявленного режима самоизоляции и спустя 30 дней после его окончания, имеют право на региональную компенсационную выплату, которая суммарно с федеральным пособием будет составлять 19,5 тыс. Не имеют права на эту выплату отработавшие 60 дней в этом году москвичи, которые были уволены из-за нарушения трудовой дисциплины или других виновных действий.