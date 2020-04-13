Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян. Об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса»: злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — рассказал он.

Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работают из дома, удаленно. Так, по словам Кузнецова, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих название популярного сервиса видеосвязи Zoom, при этом 25% из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Также мошенники в последние дни стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. «Стоит такая процедура 5 тысяч рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», — отмечает Кузнецов.

Также людям звонят и якобы от имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьезных проблемах по результатам анализов. И жертвы, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств. Однако после получения и оплаты своей покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что приобрели безвредные пищевые добавки.

При этом 2 апреля правоохранители задержали семерых участников преступной группировки, которая действует на территории Марий Эл и Чувашии, а также Московской и Ростовской областей и использует такую схему.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — заключил зампред правления Сбербанка.

Он также рассказал, что кибермошенники в основном эксплуатируют тему коронавируса в рассылках в соцсетях и мессенджерах. «С момента начала эпидемии было выявлено и заблокировано командами кибербезопасности Сбербанка и нашей дочерней компанией BI.ZONE 1 343 аккаунта мошенников и мошеннических групп в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter и других», — указал он.

Ранее стало известно, что Банк России начиная с 1 февраля выявил около 2,2 тыс. сайтов, которые использовали тему коронавируса в мошеннических целях .



Также сообщалось об использовании мошенниками других горячих тем этой весны для обмана граждан. Например, в ВТБ рассказывали о внедряемых мошенниками схемах обмана, связанных с кредитными каникулами . Компания Group-IB зафиксировала мошенническую рассылку о штрафах за нарушение самоизоляции . Кроме того, в России появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса .