Саудовская Аравия готова в случае необходимости дополнительно сократить добычу нефти в июне, когда состоится очередная встреча альянса ОПЕК+, заявил министр энергетики королевства Абдулазиз бен Салмана аль Сауд, слова которого приводит агентство Bloomberg.

«Гибкость и прагматизм позволят нам продолжить делать больше, если потребуется», — цитирует агентство слова министра энергетики страны Абдулазиза бен Салмана аль Сауда. При этом Саудовская Аравия будет сокращать добычу лишь при условии, что другие участники альянса ОПЕК+ также снизят производство нефти, отметил министр.

Вместе с этим необходимости в дальнейшем сокращении добычи ОПЕК+ может и не быть, поскольку наиболее негативные прогнозы по нефтяному спросу могут оказаться слишком пессимистичны, считает министр энергетики страны.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в мае — июне, остальные 300 тыс. за нее сокращают США.