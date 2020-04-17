Российские банки в марте выдали кредиты наличными на рекордную сумму — 490,9 млрд рублей, это больше на 25%, чем в феврале, следует из предварительных данных мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG.



Выданный объем POS-кредитов (кредиты на товары, выдаваемые в торговых точках) увеличился на 12% к февралю и составил 27,2 млрд рублей. Объем ипотечных кредитов достиг 329,3 млрд рублей (рост на 15% по сравнению с февралем).

Всего банки в марте выдали населению 920,6 млрд рублей, что на 22% больше, чем в феврале.



Повышенный спрос на потребительские кредиты в марте объясняется девальвацией рубля и подготовкой людей к карантину и кризису, говорит старший управляющий директор НКР Александр Проклов.

«Сейчас кризис уже начался, и объемы выданных кредитов будут падать: многие люди потеряли или потеряют работу, некоторые ушли в неоплачиваемый отпуск. Банки сами будут ужесточать требования к заемщикам, справедливо опасаясь ухудшения качества розничных кредитов», — рассказывает он.

Апрель, по мнению Проклова, станет провальным для потребкредитования еще и потому, что часть апрельского спроса реализовалась в марте. Он ожидает, что объем выданных потребительских кредитов в апреле сократится более чем на 20% по сравнению со среднемесячными показателями, а по некоторым направлениям (например, в кредитовании, требующем физического присутствия заемщика) — и более чем на 30%. Замедление может продолжиться также в мае, но меньшими темпами.

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов считает, что выдачи потребительских, ипотечных и автокредитов в апреле могут сильно сократиться. Падение оборота по кредитным картам будет меньше, так как это более инертный продукт, добавляет он, напоминая, что в 2008—2009 годах падение по другим кредитным продуктам достигало 30—40%, а по картам — в пределах 10%.