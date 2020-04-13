Клиенты Райффайзенбанка смогут пользоваться картами с истекшим сроком действия еще полгода, следует из сообщения финучреждения.

«Начиная с 13 апреля банк обеспечит проведение операций по банковским картам со сроком окончания действия в феврале, марте и апреле 2020 года для всех своих клиентов — физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса, в случае, если они не успели забрать карту из отделения», — говорится в релизе.

До 30 сентября 2020 года по старым картам будет возможно:



проводить операции в торговых точках и интернет-магазинах;

оплачивать товары и услуги в привязанных приложениях;

использовать электронные кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay;

получать переводы с карт других банков;

снимать наличные в банкоматах Райффайзенбанка.

Забрать перевыпущенные карты в отделениях можно в любой момент, который клиент посчитает для себя безопасным.

Для того чтобы использовать карту в электронных кошельках (Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay), необходимо продолжить расплачиваться картой, не обновляя ее в кошельке. При оплате в онлайн-магазинах нужно указывать срок действия, выбитый на карте, уточнили в банке.