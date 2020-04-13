Забрать перевыпущенные карты в отделениях можно в любой момент, который клиент посчитает для себя безопасным.
Клиенты Райффайзенбанка смогут пользоваться картами с истекшим сроком действия еще полгода, следует из сообщения финучреждения.
«Начиная с 13 апреля банк обеспечит проведение операций по банковским картам со сроком окончания действия в феврале, марте и апреле 2020 года для всех своих клиентов — физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса, в случае, если они не успели забрать карту из отделения», — говорится в релизе.
До 30 сентября 2020 года по старым картам будет возможно:
- проводить операции в торговых точках и интернет-магазинах;
- оплачивать товары и услуги в привязанных приложениях;
- использовать электронные кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay;
- получать переводы с карт других банков;
- снимать наличные в банкоматах Райффайзенбанка.
Забрать перевыпущенные карты в отделениях можно в любой момент, который клиент посчитает для себя безопасным.
Для того чтобы использовать карту в электронных кошельках (Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay), необходимо продолжить расплачиваться картой, не обновляя ее в кошельке. При оплате в онлайн-магазинах нужно указывать срок действия, выбитый на карте, уточнили в банке.
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