Доходы более чем половины россиян уменьшились из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса банка «Открытие».

Так, 51% россиян в целом и 65% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах и 32% в столицах уже понесли убытки.

Из тех, кто уже понес убытки, 54% заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. В регионах таких семей 61%, в Москве и Санкт-Петербурге — 47%. В качестве основных причин финансовых потерь также названы дополнительные расходы на медицинскую помощь (14%), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (12%) и от неправильных инвестиций (8%).

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией, россияне перешли в режим экономии. 44% россиян (в том числе 52% — в нестоличных регионах) заявили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. 37% респондентов (в Москве и Петербурге — 53%) стали меньше тратить на транспорт, развлечения и отдых. У 8% россиян (для Москвы и Петербурга этот показатель вдвое ниже — 4%) расходы, наоборот, возросли. 11% заявили, что их траты на самоизоляции пока не изменились.

В падении своих доходов в 2020 году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев. Только 7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы вырастут до конца 2020 года.

Исследование также показало, что лишь 13% россиян в целом и 17% жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую возможность в будущем. Половина россиян (и только 24% жителей Москвы и Петербурга) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов.



Опрос проведен банком «Открытие» 10—12 апреля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—60 лет с медианным доходом 30—60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.