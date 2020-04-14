Банк России установил официальные курсы валют на 14 апреля.

Курс доллара понизился на 22,7 копейки, составив 73,5245 рубля (73,7515 рубля на 13 апреля). Курс евро опустился на 19,71 копейки до 80,5387 рубля (с 80,7358 рубля на 13 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,7 рубля (минус почти 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:57 мск стоил 80:61 рубля (минус 14 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,2 до 73,81 рубля за доллар и от 80,2 до 80,92 рубля за евро.