АНПФ просит ПФР предоставить информацию о срочных заявлениях, поданных гражданами в период с 2016 по 2018 год.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получать оперативную информацию от Пенсионного фонда России (ПФР) обо всех своих клиентах, которые подали заявления на перевод пенсионных накоплений от них, пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствует письмо Ассоциации НПФ (АНПФ) администратору системы пенсионных накоплений. Ассоциация просит ПФР предоставить информацию о срочных заявлениях, поданных гражданами в период с 2016 по 2018 год, «поскольку данная информация в фондах отсутствует».
НПФ стали получать информацию о заявлениях клиентов в прошлом году, однако она касалась прежде всего досрочных переходов. По словам ряда топ-менеджеров НПФ и их контрагентов, в этом году для них стал неожиданностью объем переходов по срочным заявлениям, поданным в 2015 году. ПФР удовлетворил почти 170 тыс. таких заявлений, или около 40% от общего числа, из них более 100 тыс. заявлений пришлись на перевод пенсионных накоплений из НПФ. На период с 2016 по 2018 год приходится еще почти 93 тыс. срочных заявлений.
По словам топ-менеджера одного крупного НПФ, раньше ПФР предоставлял информацию о пока не удовлетворенных срочных заявлениях, с этого же года он перестал это делать. В ПФР заявили, что «обязанность направлять заявления предусмотрена законом с 2019 года, поэтому в отношении поданных в прошлые годы срочных заявлений такой обязанности нет».
По мнению экспертов, НПФ должны иметь возможность обсудить с уходящим клиентом возможную реализацию его права, что невозможно без информирования фондов о поданных гражданами срочных документах. Также получить информацию по срочным заявлениям важно за весь период, так как здесь может существовать риск фальсификации, в том числе вброс таких заявлений задним числом. В ПФР отмечают, что срочные заявления прошлых периодов «автоматически зарегистрированы в информационной системе ПФР датой подачи и имеют уникальный номер», и утверждают, что «задним числом такой номер присвоить невозможно».
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