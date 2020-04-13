Число рабочих мест за последние три года увеличилось в 25 российских регионах, а в 60 — сократилось, при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных областях, однако из-за пандемии коронавируса работу в ближайшее время могут потерять порядка 1,5 млн россиян, свидетельствует исследование РИА Новости .

Как показывают результаты исследования, за последние три года в 25 регионах число рабочих мест увеличилось, однако в 60 — уменьшилось. При этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных регионах. Так, лидером по созданию рабочих мест стал Московский регион. В Московской области, занимающей первое место с большим отрывом, за 2017—2019 годах было создано 200 тыс. рабочих мест, а в Москве — 89 тыс. Также в первую десятку вошли Краснодарский край, Челябинская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Республики Крым и Ингушетия, Воронежская область и Чеченская Республика. В целом первая десятка регионов за последние три года создала 617 тыс. рабочих мест, а в расположившейся на десятом месте Чеченской Республике за три последних года было создано 23,3 тыс. рабочих мест. Еще три региона — Красноярский край, Тюменская и Калининградская области, расположившиеся на 11—13 местах, показали также достаточно высокий рост (по 20 тыс. новых рабочих мест за последние три года) — примерно на уровне регионов, замыкающих первую десятку.

В процентном отношении самый заметный прогресс по созданию новых рабочих мест в последние три года отмечен в двух регионах: в Севастополе (плюс 17,2%) и в Республике Ингушетии (плюс 15,8%). У регионов, занимающих третье и четвертое места по относительной динамике (Московская область — плюс 5,2% и Чеченская Республика — плюс 4,5%), наблюдается уже заметное отставание от лидирующей двойки регионов. В целом девять регионов продемонстрировали прирост рабочих мест на 3% за три года, а за последние десять лет — таких регионов 20.

Как свидетельствуют результаты исследования, в семи регионах за три последних года число рабочих мест сократилось на 50 тыс. и более. Еще в 11 регионах в 2017—2019 годах число работающих снизилось на 30 тыс. Главным фактором сокращения рабочих мест здесь являются демографические процессы, в том числе миграция населения. В абсолютных величинах наибольшее снижение числа работающих наблюдается в Республике Башкортостан (минус 85 тыс. рабочих мест за три года). На предпоследней строчке по абсолютному снижению рабочих мест расположилась Оренбургская область, сократившая 77 тыс. рабочих мест, а на 83-й позиции — Пермский край (с результатом чуть менее 77 тыс. рабочих мест). В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Курганской области (минус 10,7%) — это единственный регион, в котором за три года рабочих мест стало меньше на 10%. Также в пятерку аутсайдеров входят: Орловская область (минус 9,1%), Оренбургская область (минус 8,0%), Пензенская область (минус 7,5%) и Республика Северная Осетия — Алания (минус 7,3%).

По оценкам аналитиков, работу могут потерять порядка 1,5 млн россиян. Скорее всего, наиболее пострадают работники из малого и среднего бизнеса, а также сектор потребительских услуг. Таким образом, возможно, пандемия коронавируса в большей степени затронет в части рынка труда наиболее развитые регионы, где много малых и средних предприятий предоставляют разнообразные услуги населению.