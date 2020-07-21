Московский Кредитный Банк (МКБ) в период вынужденной самоизоляции вернет до 750 бонусных баллов за покупки в супермаркетах, совершенные по картам Visa с 13 до 30 апреля 2020 года. Акция проходит совместно с платежной системой Visa, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При покупках от 5 тыс. рублей будет начислено 250 баллов, от 10 тыс. рублей — 500 баллов, от 15 тыс. рублей — 750 баллов. Баллы будут начислены дополнительно к полученным в рамках основных условий «МКБ Бонус», — говорится в релизе.

В акции могут принять участие все клиенты, зарегистрированные в программе лояльности «МКБ Бонус». Зачисление дополнительных баллов будет осуществлено до 20 мая (включительно). Использование баллов осуществляется в рамках стандартных условий программы «МКБ Бонус».