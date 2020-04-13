Локо-Банк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Все предусмотрено» с накопительным страхованием жизни.

Для размещения средств под повышенную ставку нужно получить промокод . Особые условия действуют до 30 апреля.

При оформлении продукта «Все предусмотрено» клиент вносит денежные средства во вклад и в накопительное страхование жизни, при этом на вклад должно приходиться не более 70% от общей суммы внесенных средств. Минимальная сумма собственно вклада — 140 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Минимальная сумма вложения в НСЖ — 60 тыс. рублей.

Срок вклада составляет 367 дней, ставка — 7,7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты и доступны для использования вкладчиком в любой момент. При досрочном изъятии средств или досрочном прекращении действия либо расторжении соответствующего договора страхования жизни будут другие ставки.

По истечении срока депозит может быть пролонгирован на условиях вклада «Пополняемый», которые будут действовать в банке на дату продления договора.

Со второго по пятый год действия программы клиент вносит по договору НСЖ ту же сумму, которая была внесена в первый год. С каждого взноса клиент возвращает 13% налогового вычета (не более 15,6 тыс. рублей).

Гарантированная сумма, обязательная к выплате, на 15% превышает сумму взносов и выплачивается в конце срока действия программы. Кроме того, предусмотрено участие клиента в прибыли от инвестиционной деятельности компании. Этот дополнительный доход также начисляется на сумму накоплений.



При наступлении страхового события клиент получает возмещение в размере до 300% от страховой суммы.

Услуги страхования по продукту предоставляет компания «Ренессанс Жизнь».

