Количество онлайн-заявок на приобретение имущества в лизинг выросло в I квартале 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на РИА Новости, опросившее ряд крупных лизингодателей, сообщает «Прайм».

Количество онлайн-заявок на приобретение имущества в лизинг выросло в I квартале 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом со ссылкой на РИА Новости, опросившее ряд крупных лизингодателей, сообщает «Прайм».

«ВТБ Лизинг» в марте на фоне режима самоизоляции из-за коронавируса зафиксировал рост по сравнению с предыдущими месяцами числа онлайн-заявок на приобретение автомобилей на 40%, сообщала ранее пресс-служба ВТБ.

«Во второй половине марта, когда компании стали массово переходить на удаленный режим работы, мы отметили значительный рост числа онлайн-заявок — он составил 31% по сравнению с аналогичным периодом февраля. В апреле динамика по заявкам немного снизилась в силу общей ситуации, но мы по-прежнему наблюдаем высокий интерес и активность клиентов, а также формирование отложенного спроса», — прокомментировала положение директор управления маркетинга «Сбербанк Лизинга» Ольга Смирнова.

«Показатели онлайн-продаж в марте 2020 года выше показателей за январь в два раза, показателей за февраль — в полтора раза, тогда как обычно в среднем объемы онлайн-продаж в марте превышают объемы продаж в январе в полтора раза, в феврале — в 1,2 раза», — сказали РИА Новости в лизинговой компании «Европлан». Компания фиксирует также усиление в середине марта интереса клиентов к автоуслугам, направленным на минимизацию взаимодействия с различными службами: подбору автомобиля онлайн, регистрации транспортного средства, дистанционному прохождению техосмотра, сказал гендиректор «Европлана» Александр Михайлов.

Гендиректор автолизинговой компании CARCADE Олег Заглядин в свою очередь сообщил, что компания в I квартале этого года фиксирует рост доли онлайн-заявок примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Рост онлайн-канала группы компаний «Альфа-Лизинг» в первом квартале 2020 года относительно этого же периода в 2019-м составил 42%… Также поменялась доля онлайн-канала относительно остальных: в 2019 году она составляла 16% от общего числа заявок, а в 2020-м выросла до 20%», — сообщила директор по развитию автолизинга компании «Альфа-Лизинг» Евгения Владимирова.

