Падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлятся. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.

«Сегодня, когда мы видим, что и нашей страны коснулся карантин (он уже не меньше месяца; мы еще не знаем, может быть, придется продлить карантин, какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении или конкретные регионы), я думаю, что падение [ВВП РФ] будет ближе к 5%. Очень трудно дать строгие оценки», — сказал он.



«Если брать средний консенсус-прогноз из примерно полутора десятков компаний, который дает Высшая школа экономики, то снижение темпов роста ВВП составит 2%. Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 году. Напомню, тогда снижение было примерно 7,8—7,9%», — добавил глава Счетной палаты.



Кудрин считает целесообразным использование для поддержки экономики РФ внешних займов, а не только средств Фонда национального благосостояния.