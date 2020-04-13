Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти принимают во внимание расчеты экспертов, которые говорят о снижении доходов граждан, пишет РБК . Ранее эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБа указывали, что реальные доходы россиян в апреле—июне могут снизиться на 17,5%.

По словам Пескова, очевидно, что время непростое и в связи с торможением экономической жизни неизбежно негативное влияние на уровень доходов. Разрабатываемые властями масштабные программы поддержки как раз и необходимы, чтобы минимизировать снижение доходов, отметил Песков и добавил, что приоритет отдается тем, кто сохранил рабочие места. Он также допустил, что власти используют и другие возможности для помощи населению.

Также эксперты Института исследований ВЭБа прогнозировали, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам года могут сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным снижением с 2014 года. По их мнению, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное восстановление.