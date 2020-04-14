Российские банки смогут сэкономить до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ, которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса, пишут «Известия» , ссылаясь на подсчеты РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы граждан, индивидуальных предпринимателей (ИП), малого и среднего бизнеса (МСБ), пострадавших от коронавируса. Послабление предписывалось тем, чьи доходы на фоне распространения инфекции снизились более чем на 30%. Центробанк пошел на послабление для банков, разрешив им не создавать дополнительные резервы под просроченные долги. Таким образом, кредитные организации могут высвободить значительные средства.

По словам профессора кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константина Ордова, если говорить о предполагаемом росте безработицы и потере доходов граждан, то это выливается в 1—1,5 трлн рублей. На эту сумму, возможно, стоит поддержать не банковский сектор, а самих граждан и МСП, которые, в свою очередь, обеспечат своевременное обслуживание долга, сохранение рабочих мест и дохода граждан.

По данным Банка России, на 7 апреля банками было рассмотрено 76 тыс. заявлений (71% от общего количества), но удовлетворено всего лишь около 15%. Отказ — по 65 тыс. заявлений. Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор только начинает собирать статистику, учитывая, что до вступления в силу закона о кредитных каникулах речь шла о собственных программах банков. Процесс рассмотрения заявлений по реструктуризации кредитов находится в фокусе внимания ЦБ. Это приоритет мониторинга банковской деятельности сейчас, сказала Набиуллина. По ее словам, если банки будут использовать послабления в своих интересах, то ЦБ вернет регуляторные требования.

Как рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, спрос на каникулы выше положительных решений. Также много отказов от банков поступает из-за технических сложностей. По ее мнению, лимиты на каникулы по потребкредитам и заимствованиям для МСБ необходимо увеличивать, а также ускорить начало работы службы финомбудсмена на банковском рынке. Потребители сейчас становятся более уязвимыми и отчаянно нуждаются в оперативном развертывании системы медиации, полагает Лазарева.