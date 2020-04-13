ВТБ получил заявки на кредитные каникулы от малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей и уже одобрил на 160 млрд. Об этом глава банка Андрей Костин проинформировал президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

С 30 марта банк запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, которым предоставляется отсрочка по платежам сроком до шести месяцев.

Также Костин уведомил президента о работе с гражданами, среднемесячный доход которых снизился на 30% и более, следует из релиза. Так, с 31 марта ВТБ начал предоставлять кредитные каникулы по наиболее популярным продуктам: ипотеке , автокредитам , кредитам наличными .

По информации ТАСС , Костин доложил Путину, что ВТБ за первые десять дней апреля уже предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. своих клиентов.



Путин обратил особое внимание главы банка на необходимость поддержки компаний малого и среднего бизнеса, усиления работы кол-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам, реального, а не на словах упрощения ряда процедур, отмечается в официальном сообщении.

