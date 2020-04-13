Президент обратил особое внимание главы банка на необходимость поддержки компаний МСБ, усиления работы кол-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам, реального, а не на словах упрощения ряда процедур.
ВТБ получил заявки на кредитные каникулы от малых и микропредприятий на общую сумму 226 млрд рублей и уже одобрил на 160 млрд. Об этом глава банка Андрей Костин проинформировал президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
С 30 марта банк запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, которым предоставляется отсрочка по платежам сроком до шести месяцев.
Также Костин уведомил президента о работе с гражданами, среднемесячный доход которых снизился на 30% и более, следует из релиза. Так, с 31 марта ВТБ начал предоставлять кредитные каникулы по наиболее популярным продуктам: ипотеке, автокредитам, кредитам наличными.
По информации ТАСС, Костин доложил Путину, что ВТБ за первые десять дней апреля уже предоставил кредитные каникулы для 40 тыс. своих клиентов.
Путин обратил особое внимание главы банка на необходимость поддержки компаний малого и среднего бизнеса, усиления работы кол-центров, повышения функциональности каналов интернет-доступа к банковским услугам, реального, а не на словах упрощения ряда процедур, отмечается в официальном сообщении.
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