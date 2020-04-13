Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Николаем Николаевым, указывает ТАСС.

Комитет заседал в режиме видеоконференции. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 апреля.

Согласно законопроекту, сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. После этого он размещает сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов: в частности, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке — такой срок предоставляется для улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска им более высокооплачиваемой работы, вступления в наследство. Если ситуация улучшилась, гражданин обязан сообщить об этом арбитражному управляющему и своим кредиторам, и тогда внесудебный порядок банкротства будет прекращен. В ином случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина в силу закона.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным — вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Сопровождать процедуру банкротства смогут только арбитражные управляющие, состоящие в СРО, которая является членом национального объединения СРО: оно должно установить порядок и сроки выплаты вознаграждения и компенсации расходов управляющих.

Ко второму чтению были подготовлены поправки правительства, рассказал Николаев. «Предлагаем, чтобы процедура упрощенного банкротства была доступна не только через арбитражных управляющих, но и через нотариусов и через МФЦ. К этой процедуре в базовом формате могут быть допущены люди, у которых есть долги от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, нет постоянного места работы, нет движимого и недвижимого имущества и так далее. Отдельная история связана с теми людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, для них предусмотрена нижняя планка — это 50 тысяч», — сказал он.

Чтобы была возможность оперативно реагировать в кризисных ситуациях, был одобрен ряд поправок, которые дают правительству совместно с Центральным банком право вносить определенные изменения: расширять критерии для допуска к банкротству через МФЦ и расширять перечень тех лиц, для которых нижняя планка банкротства устанавливается в 50 тыс. рублей, добавил депутат.

«Мы понимаем, что это потребует достаточно оперативной совместной работы правительства с Центральным банком, потому что именно такие обстоятельства сейчас и происходят. Мы сократили срок признания банкротства по закону», — указал парламентарий. Кроме того, по его словам, в документе предусмотрен целый ряд норм, противодействующих возможности воспользоваться этой процедурой для мошеннических действий.

При этом предусмотрена возможность перевода этой процедуры в судебное русло по заявлению кредитора — в этом случае вся процедура судебного банкротства будет за счет кредитора. Чтобы защитить права кредиторов, в законопроект добавлена норма, согласно которой кредитные организации получат право самостоятельно запрашивать данные об имуществе и доходах должника у государственных органов, добавил Николаев.



«Мы дали достаточно серьезные полномочия правительству с ЦБ, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, и я предполагаю, что в течение двух месяцев надо серьезно мониторить ситуацию и, может быть, возвратиться к этому законопроекту, потому что ситуация меняется достаточно быстро», — предположил депутат.