Количество фишинговых атак на тех, кто пользуется ресурсами для онлайн-шопинга в I квартале 2020 года выросло вдвое (с 9% до 18%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Злоумышленники активно создают фишинговые сайты, копирующие известные площадки для онлайн-покупок, чтобы получить доступ к данным пользователей или их деньгам.

Также из-за пандемии стали появляться и мошеннические ресурсы, предлагающие пользователям фейковые тесты на определение коронавируса и лекарства от него, маски по завышенным ценам и так далее.