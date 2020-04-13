Один или несколько кредитов есть у 50% россиян, показал совместный опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Каждый пятый закредитованный респондент признал, что не знает условий своих кредитов и/или размера процентов по ним. Большинство респондентов в целом по стране (72,2%) ответили, что умеют грамотно распоряжаться своими доходами, 27,8% признались, что контролировать бюджет у них не получается.

Так, самым закредитованным регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ: там кредиты есть у 72,7% опрошенных. В пятерку наиболее закредитованных регионов по результатам исследования вошли также Красноярский край (кредиты есть у 64% жителей), Тюменская область (62,9%), Бурятия (61,9%) и Приморский край (61,5%). Наименее закредитованные регионы — Москва (34,5%), Кабардино-Балкария (37%), Краснодарский край (37,3%), Санкт-Петербург (38%) и Астраханская область (41,9%).

Свыше половины опрошенных (56,5%) ведут учет доходов и расходов. Так, большинство жителей Приморского края (80,8%), Астраханской области (67,5%), Краснодарского края (67,2%), Тюменской области (65,7%) и Ямало-Ненецкого автономного округа (63,6%) ведут контроль своего бюджета. Наименее расчетливыми оказались жители Омской области (43,9%), Псковской области (46,1%), Бурятии (47,6%), Ставропольского края (47,7%), Владимирской и Новгородской областей (по 48,1%).

Большинство респондентов (81%) предпочитают записывать траты на бумаге, тогда как мобильными приложениями пользуются всего 18,5% участников опроса. Не покупают разрекламированные товары, которыми впоследствии перестали бы активно пользоваться, 77,5% респондентов, а 42,6% не выбрасывают ненужные вещи и технику, не попытавшись предварительно их продать.