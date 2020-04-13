Условия продления действительны для всех банковских карт, независимо от категории и вида платежной системы, срок обслуживания которых завершается в марте-апреле 2020 г.



Карты с истекшим сроком действия продолжат работать в стандартном режиме. Тем клиентам, чьи карты добавлены в электронные кошельки Pay или другие сервисы с сохранением данных карты, необходимо вновь зарегистрироваться или скорректировать срок действия карты.