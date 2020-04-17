Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой распространить налоговые каникулы, введенные для организаций малого и среднего бизнеса сроком (МСБ) на шесть месяцев, на предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

«Предлагается распространить налоговые каникулы, введенные для организаций малого и среднего бизнеса сроком на шесть месяцев, для управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и связанных с ними подрядных организаций. Налоговые каникулы позволят организациям ЖКХ продолжить обеспечивать выполнение работ по управлению и содержанию многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг», — говорится в документе.

Также глава палаты предлагает «принять временное решение по ограничению или отмене <…> любых проверок государственными и муниципальными контролирующими органами управляющих организаций».

Еще одна инициатива, содержащаяся в письме, — внести изменения в статью 159 Жилищного кодекса РФ, предусмотрев, что жилищные субсидии рассчитываются исходя из полной площади помещений (в настоящее время — из нормативной площади), а размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.

По словам Катырина, в настоящее время показатели экономики управляющих организаций значительно ухудшаются — «растет доля неплатежей граждан за жилищно-коммунальные услуги, по прогнозам — до 50—70% начисленной платы, значительные средства изымаются в виде различных штрафов». «Большинство уже принятых мер со стороны государства не распространяются на организации в сфере управления многоквартирными домами. Если не принять меры помощи, то в скором времени работники сферы ЖКХ пополнят ряды безработных из-за отсутствия доходов организации. Особо пострадают семьи с детьми, у которых оба члена семьи работают в отрасли ЖКХ», — отмечается в письме.