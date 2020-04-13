Число безработных в РФ из-за коронавируса может временно вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек. Такой прогноз, как передает ТАСС, дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК в понедельник.

«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 миллиона примерно до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период — возможно, что и до конца года», — сказал он.

По словам Кудрина, после завершения пандемии произойдет «перезапуск, постепенное возрастание спроса, доверия населения к потреблению». «Конечно, количество безработных снова станет меньше, снова возобновит работу малый и средний бизнес», — отметил он.



Президент РФ Владимир Путин 25 марта предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.