Основатель Badoo — российский миллиардер Андрей Андреев возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes , пишет издание. Он продал Blackstone свою долю в холдинге Magic Lab и ушел с поста генерального директора компании. Оценка дохода Андреева — 2,25 млрд долларов. Миллиардер Михаил Прохоров занял вторую строчку рейтинга. Он заработал 2 млрд долларов от продажи 51% баскетбольного клуба Brooklyn Nets. На третьем месте — владелец «Интерроса» Владимир Потанин. В 2019 году дивиденды, выплаченные «Норильским никелем», выросли в рублевом выражении почти на 35% по сравнению с 2018-м. Оценка дохода Владимира Потанина в долларовом выражении увеличилась на 25% и составила 1,97 млрд долларов.

Доход основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина из дивидендов компании составил 1,54 млрд долларов. Таким образом, Лисин занял четвертое место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes. На пятом месте — миллиардер Аркадий Ротенберг. Источником его дохода в 1,43 млрд долларов стали дивиденды и продажа «Стройгазмонтажа», дивиденды «Международного аэропорта Шереметьево». Дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды TUI принесли миллиардеру Алексею Мордашову и его семье доход в 1,37 млрд долларов (шестое место в рейтинге Forbes). Дивиденды и продажа акций «Евраза», дивиденды и продажа акций «Норильского никеля», дивиденды «Трансконтейнера» и High Gold Mining, продажа акций «Первого канала» принесли Роману Абрамовичу 1,14 млрд долларов. Он занял седьмое место среди миллиардеров с наибольшими доходами.

На восьмом месте находится совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Дивиденды компании принесли ему 1,1 млрд долларов. Основу дохода Леонида Михельсона (девятое место) составили дивиденды «Новатэка» и «Сибура». Оценка его дохода — 1,03 млрд долларов. На десятой строке рейтинга — сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Дивиденды и продажа акций «Полюса» принесли ему 880 млн долларов.