В минувшую пятницу активность на российском рынке акций была невысокой в связи с длительными выходными в Европе и США по случаю Пасхи. Российский рынок акций, открывшись снижением, двигался в боком тренде – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,2% до 1 142 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,9% до 2 677 пунктов на фоне снижения нефтяных рынков накануне вечером, то есть в четверг. Мы хотели бы обратить внимание на то, что курс рубля укреплялся седьмую торговую сессию подряд (+0,6% до 73,87 руб./долл.), и с начала месяца подорожал на 6,5%.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет находиться под давлением: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться, следуя за динамикой азиатских бирж на фоне выхода глобальных инвес торов из рискованных активов накануне сезона отчетности за 1К20. На этой неделе начинают отчитываться американские банки; их отчетности несомненно будут отражать последствия пандемии коронавируса. Согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg, прибыли компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500, снизятся более чем на 11% в сравнении с уровнем прошлого года. Поскольку прогнозы сейчас быстро теряют свою силу, на практике снижение может оказаться сильнее. Настроение, вероятно, будет ухудшаться и далее из-за понижения прогнозов на 2К20 и 2020 г. Цены на нефть сегодня утром снижаются; в текущих котировкахнефтяных фьючерсов, судя по всему, уже заложена сделка G20. Американские фьючерсы на индексы также снижаются, тогда как большинство европейски бирж закрыто по случаю Пасхи. Инвесторы, вероятно, будут уходить в российские “тихие гавани”; мы ожидаем спрос на акции золотодобывающих компаний и бумаги ТМТ сектора.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Профицит российского счета текущих операций составил $21,7 млрд за 1К20; ПОЗИТИВНО В минувшую пятницу ЦБ представил данные по счету текущих операций за 1К20 – профицит счета превзошел наши ожидания и составил $21,7 млрд. Нас особенно удивил тот факт, что профицит торгового баланса составил $32,1 млрд руб. за 1К20. Это означает, что в марте профицит торгового баланса составил примерно $9 млрд, почти совпав с $8 млрд по итогам февраля, несмотря на снижение средней цены нефти Brent с $56/барр. в феврале до $34/барр. в марте. Таким образом, профицит счета текущих операций за март мог составить примерно $5 млрд. Одна из причин такого результата может быть в снижении импорта в марте, благодаря чему квартальный показатель импорта составил $55,7 млрд в 1К20, что практически точно соответствует цифре за 1К19 ($55,6 млрд), тогда как по итогам января 2020 года мы оценивали рост импорта на уровне 7% г/г. В 2К20 мы ожидаем, что импорт снизится на 10 -15% г/г при сценарии стабилизации курса рубля в диапазоне 70-75 руб./$ и ослаблении карантинных мер в мае. Мы также ожидаем, что сильную поддержку счету текущих операций окажет снижение расходов на международные поездки, на которые пришлось $36 млрд по итогам всего прошлого года. Второй фактор, который стоит за сильными цифрами торгового баланса и текущего счета за 1К20 и за март месяц - это сильная динамика несырьевого экспорта, который составил $40,1 млрд за 1К20 против $39,4 млрд в 1К19. Это может объясняться усилиями экспортеров успеть с поставками до введения карантина и до закрытия границ в Европе и России в конце марта. Таким образом, этот фактор, судя по всему, является временным; в определенном смысле это также указывает на то, что российский экспорт все еще является сырьевым, и его чувствительность к перебоям в мировых цепочках поставок товаров с добавленной стоимостью весьма небольшая. В целом главный вывод из статистики заключается в том, что, несмотря на резкое снижение цен на нефть, России удалось сохранить сильный профицит счета текущих операций, и сокращение импорта как товаров, так и услуг, позволит провести быструю подстройку платежного баланса в сценарии, если цены на нефть будут некоторое время оставаться низкими.

Глава ЦБ РФ на заседании в пятницу указала на то, что ЦБ будет рассматривать возможность понижения ставки в этом году; ПОЗИТИВНО Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу провела свою вторую пресс-конференцию, посвященную анализу текущей ситуации. Позитивная новость заключается в том, что она указала на то, что ускорение инфляции соответствует ожиданиям ЦБ, и монетарные власти видят потенциал для снижения ключевой процентной ставки в этом году – мы считаем, что это произойдет во втором полугодии 2020 г. В то же время цифры, которые представила глава ЦБ в отношении различных программ поддержки, указывают на то, что объявленный перечень мер поддержки экономики через банковский сектор пока работает слабо. Во-первых, из 150 млрд руб. в рамках программы предоставления малым и средним компаниям кредитов на выплаты зарплат на данный момент подано заявок всего на 6 млрд руб., при этом такие программы запустили всего три банка из топ-10 работающих с МСП. Во-вторых, объявленный механизм кредитных каникул для населения, судя по всему, на практике тоже работает сложно: банки удовлетворяют всего 15% заявок на реструктуризацию кредитов, тогда как процент отказа составляет 60-70%. Важный вывод из этих цифр в том, что банки, видимо, сейчас загружены работой по реструктуризации кредитов, а значит будут вынуждены существенно замедлить выдачи новых кредитов, что также является плохой новостью для экономики.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Итоги сделки OPEC+ Спустя неделю неопределенности вокруг сделки по сокращению добычи странами OPEC+, в воскресенье сторонам удалось успешно заключили сделку. Согласно опубликованному коммюнике, страны OPEC+ договорились сократить добычу на 9,7 млн барр. в сутки в мае-июне, из них 5 млн барр. в сутки будет в равной степени распределено между производителями нефти Саудовской Аравией и России. Исходной точкой для снижения стали 11 млн барр. в сутки для этих двух стран, тогда как остальные члены OPEC+ должны сокращать добычу с уровня октября 2018 г.; в течение второго полугодия 2020 года страны ОПЕК+ будут сокращать добычу на 7,7 млн барр., а с 1 января 2021 года — лишь на 5,8 млн барр. в сутки. Вдекабре 2021 г. сделка будет пересматриваться на более отдаленные периоды (сделка будет действовать до апреля 2022 г.).

Мы считаем, что сделка OPEC+, нацеленная на сокращение добычи 9,7 млн барр в сутки (с базы октября 2018 г.) приведет к сокращению добычи на 7 млн барр. в сутки (в сравнении с ожидаемыми мартовскими уровнями). В сочетании с ожидаемым снижением добычи на 2,2 млн барр. в сутки в США (количество буровых установок сократилось на 26% за месяц) и планируемым снижением добычи в Канаде на 1,7 млн барр. в сутки, номинальное сокращение составит примерно 13,5 млн барр. в сутки, в то время как эффективное - 10,9 млн барр. в сутки, начиная с мая. Если мы учтем дополнительное снижение (объявленное после сделки и пока еще не подтвержденное странами Персидского залива), которое взяли на себя саудиты и их союзники в регионе (Кувейт и ОАЭ), номинальное снижениесоставит15,5 млн барр в сутки, снизив реальное предложение нефти примерно на 13 млн барр. в сутки. Это позволит сторонам компенсировать более 65% потенциального снижения спроса на нефть на протяжении квартала (по нашим оценкам составляющего 19,8 млн барр. в сутки), поддерживая цены на нефть.

Возвращаясь к России, мы ожидаем сильного сокращения добычи нефти в мае-июне примерно на 1,9 млн барр в сутки до объявленных 8,5 барр. в сутки, что на 17,3% ниже ожидаемого в марте уровня (примерно 10,25 млн барр в сутки); после этого сокращение добычи смягчится (?) на 0,5 млн барр в сутки до 9 млн барр в сутки во второй половине года. Это примерно эквивалентно снижению на 9,8% на годовой основе в сравнении с текущими уровнями, что является первым реальным снижением добычи для российских производителей с момента, когда Россия сильно нарастила суточную добычу накануне первой сделки OPEC+ в октябре 2018 г. Тем не менее, отметим что почти 1 млн барр. в сутки производимого в России газового конденсата было исключено из периметра сделки, из-за чего общее снижение добычи углеводородов в России не выглядит столь драматичным. В целом мы оцениваем снижение добычи жидких углеводородов в 2020 г. на уровне 8% г/г, что предусматривает сильное сокращение бюджетов нефтяников и, следовательно, налога на прибыль в нефтегазовой отрасли. Что касается потенциальных негативных эффектов сокращения добычи на финансовые результаты компаний, мы видим существенные риски для компаний с большой долей зрелых месторождений в их портфелях добывающих активов – к наиболее уязвимым в этом отношении относятся Татнефть и Сургутнефтегаз. Поскольку долговременное сокращение угрожает дальнейшей добыче на зрелых месторождениях, нефтяные скважины с высокой степенью обводненности / истощения рискуют быть закрыты, что грозит ростом капиталовложений и удорожанием их ремонтно-профилактического обслуживания. Что касается крупнейших российских производителей нефти, по нашей оценке, потенциальный негативный эффект на EBITDA Роснефти составит 8,7%, в то время как сокращение EBITDA ЛУКОЙЛа составит 7,6% в 2020 г.

Никита Блохин: NBlochin@alf abank.ru (Старший аналитик)

В Москве ухудшается ситуация для агрегаторов такси и каршеринга; НЕГАТИВНО для Яндекса 10 апреля Правительство Москвы объявило о приостановке работы каршеринга в рамках ужесточения карантинных мер в период с 13 по 19 апреля. Оказывать услуги такси смогут только перевозчики, у которых есть разрешение на работу на территории Москвы и/или Московской области. Кроме того, как сообщила в субботу газета “РБК”, московские власти предложили московским агрегаторам такси Яндекс.Такси (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $48,3), Ситимобил (часть СП Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9) и Сбербанка в сегменте O2O), Gett, ВЕЗЕТ и In Driver снизить комиссии для водителей на фоне слабого спроса. Размер снижения столичные власти не обозначили.

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы на 10 апреля, количество поездок на такси сократилось на 62%, на каршеринге – на 59% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Введение с 15 апреля режима цифровых пропусков на передвижения по Москве и Московской области, вероятно, приведет к дальнейшему снижению трафика такси. Чтобы минимизировать убытки, каршеринг и такси меняют свои бизнес модели, направляя свои автомобили на выполнение заказов по доставке. Так, каршеринг YouDrive (входит в состав СП в сегменте O2O) на время карантина передаст свои автомобили Сбермаркету.

Новые ограничения для агрегаторов такси и каршеринга свидетельствуют об ухудшении прогноза этого рынка на 2К20, и особенно прогноза Яндекса, который владеет Яндекс.Такси и Яндекс.Драйв и полностью консолидирует эти две компании в своей финансовой отчетности по МСФО. На Яндекс.Такси пришлось 22% выручки группы в 2019, выручка от услуг каршенирнга не раскрывалась; по нашей оценке, она могла составить приме рно 6-7 млрд руб. в 2019 г. (3-4% выручки). Убытки Яндекс.Драйв (с момента запуска этого бизнеса его EBITDA была негативной), вероятно, сильно вырастут в 1К и 2К, так как компания продолжает нести издержки, связанные с арендой парка автомобилей, а также другие постоянные издержки. Сложившаяся ситуация на рынке такси и каршеринга никак не повлияет на выручку и EBITDA Mail.ru за 2020 г., так как компания не консолидирует финансовые результаты этих бизнесов в своей отчетности. Ситимобил и YouDrive входят в состав СП в сегменте O2O, в котором Mail.ru принадлежит 50%, и компания отражает пропорциональный убыток от СП в сегменте O2O (методом долевого участия) ниже строки EBITDA в отчете о прибылях и убытках. Mail.ru представит свои финансовые результаты за 1К20 23 апреля, Яндекс – 28 апреля.

Содиректор VEON дал интервью газете “Ведомости”; НЕЙТРАЛЬНО Содиректор Veon (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) Каан Терзиоглу дал интервью газете “Ведомости”, в котором мы не обнаружили никаких серьезных заявлений в отношении финансовой оценки компании, которые могли бы повлиять на динамику акций и настроение инвесторов. Основные тезисы этой беседы мы приводим ниже:

Российский Beeline показывает, что в России использование услуг голосовой связи возросло примерно на 15%, спрос на ШПД увеличился почти на 30%, а рост спроса на мобильный интернет составляет 10–15% в сравнении с нормальным уровнем на фоне карантинных мер. Мы хотели бы обратить внимание на то, что эти цифры называли российские СМИ в последние несколько недель;

Стратегия роста в России предусматривает рост проникновения сетей LTE и выход на смежные рынки с целью использования возможностей в сфере цифровизации. Последнее предполагает предоставление абонентам Beeline дополнительных сервисов – онлайн музыки, видео и ТВ, систем видеонаблюдения для SME и дома, облачных решений, итд;

Недавнее назначение гендиректором Александра Торбахова продиктовано соображениями его обширного опыта в области цифровых проектов в Сбербанке, в частности создания p2p платформы денежных переводов. Г-н Терзиоглу не прокомментировал конкретные цели и задачи, которые VEON и акционеры поставили перед новым гендиректором Beeline, заявив, что г-н Торбахов чуть позже сам поделится с прессой своим видением бизнеса;

Главным приоритетом Beeline в 2020 г. является программа капитальных инвестиций. Компания не планирует свертывать свой первоначальный инвестиционный бюджет на фоне ослабления курса рубля и пандемии. Это означает, что коэффициент “капиталовложения/выручка” в 2020 г. превысит ожидания. Хотя Beeline нацелен не отклоняться от графика реализации своих проектов по развитию, перебои в цепочках поставок и человеческие ресурсы могут стать препятствием на пути к своевременной реализации этих проектов.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

АЛРОСА: результаты продаж за март 2020 г.; НЕГАТИВНО В минувшую пятницу компания АЛРОСА (ALRS: RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию) представила, как мы считаем, негативные результаты продаж за март 2020 г. В марте компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $152,8 млн, что ниже ожиданий рынка и почти на 60% ниже уровня марта прошлого года. Продажи за 1К20 снизились на 10% г/г. Согласно более ранним заявлениям компании, продажи за апрель могут оказаться еще ниже, так как АЛРОСА разрешила покупателям отложить размещенные заказы на более поздние торговые сессии. По сообщению Rapaport, RapNet Diamond Index (RAPI ™) бриллиантов весом 1 карат снизился на 13% г/г в апреле. Продажи за 2К20 могут быть близки к нулевым при текущей конъюнктуре основных рынков предметов роскоши в США и ЕС. АЛРОСА рассчитывает на восстановление спроса в Китае в ближайшие месяцы, однако этого мож ет оказаться недостаточно для восстановления спроса по всей цепочке алмазной отрасли. Ситуация в Индии остается сложной из -за пандемии. Гранильный сектор Индии обрабатывает более 90% мировых объемов алмазного сырья. Сроки и объемы закупок алмазного сырья Гохраном (Минфин) пока не определены.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)