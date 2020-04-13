Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть на величину до 25% во II квартале 2020 года. Такой прогноз дал ТАСС в понедельник генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели в свою очередь идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Мы ожидаем, что ставки поползут вниз: по итогам второго квартала они могут упасть на 10—25% в большинстве городов», — сказал он.

По словам Луценко, этот процесс начался уже в марте, когда рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильного обвала цен на нефть. Далее добавились последствия режима самоизоляции: иногородние съемщики, переведенные на «удаленку» или лишившиеся работы, стали возвращаться домой, расторгая договоры аренды; часть квартирантов в преддверии финансовых трудностей стали просить скидок и арендных каникул. К тому же предложение на рынке долгосрочной аренды активно пополняется квартирами, которые ранее сдавались посуточно, отметил Луценко. Такое жилье в отсутствие туристов и командировочных стало простаивать.

Согласно данным портала «Мир квартир», по итогам I квартала однокомнатные квартиры подешевели в 30 из 70 крупнейших городов России, двухкомнатные — в 42, трехкомнатные — в 39. Особенно сильно упали ставки в Грозном (однокомнатные квартиры подешевели на 11%, двухкомнатные — на 15%, трехкомнатные — на 10%), а также в Вологде (на 9,1%, 10,7% и 13,1% соответственно), Краснодаре (на 9,2%, 14,3% и 7%), Симферополе (на 5,5%, 11,2% и 12,7%) и Ярославле (на 4,4%, 11,6% и 12,3%). В Москве цены на однокомнатные квартиры с начала года упали на 2,8%, на двухкомнатные — на 1,3%, на трехкомнатные — на 6,3%.



К настоящему моменту съемные однокомнатные квартиры в России в среднем стоят 13,4 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — 17,8 тыс., трехкомнатные — 23,9 тыс.