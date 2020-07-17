За счет того, что сервис уже интегрирован в платформу Digital Q, клиентам «Диасофт» не потребуется вносить изменения в свою IT-инфраструктуру.

Программные роботы, доступные при пользовании сервисом роботизации бизнес-процессов, бесперебойно и оперативно решают задачи автоматизации ежедневных типовых операций. Роботы исключают влияние человеческого фактора на корректное выполнение рутинных операций, повышают скорость бизнес-процессов и снижают их себестоимость.

Как отмечают в «Диасофт», наиболее актуально роботизировать операции, требующие регулярного запуска и контроля их выполнения, среди них – расчет нормативов, выгрузка рейсов, расчет финансового результата, отражение операций в бухгалтерском и внутреннем учете, импорт и обработка биржевой информации по операциям фондового и валютного рынка, зачисление заработной платы и т.д.

Дмитрий Дядюра, директор департамента сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт»: «Плюсы роботизации рутинных операций на поверхности, и 11 банков из числа наших клиентов уже успели их оценить. Мы и раньше занимались роботизацией отдельных операций по запросу клиентов, а сегодня готовы предложить сервис с готовым пакетом роботизированных процессов, включающих наиболее трудоемкие операции».

Отметим, что реализация проекта по созданию и внедрению роботизированного процесса занимает, в среднем, две недели.

Оставить запрос на консультацию специалистов «Диасофт» можно на официальной странице сервиса.

*Digital Q – новый бренд компании «Диасофт», который объединил все аспекты деятельности вендора: прикладные решения для бизнеса, платформу разработки, базирующуюся на свободно распространяемом программном обеспечении, новейшие технологии разработки и практики построения эффективного производства цифровых решений, в том числе осознанное применение Agile и DevOps.

Digital Q в реестре отечественного ПО .