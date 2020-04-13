Банк России рекомендует финансовым организациям использовать политику материального и нематериального вознаграждения, чтобы ориентировать сотрудников на повышение качества, а не количества продаж финансовых инструментов и услуг, а при нарушении сотрудниками стандартов продаж лишать их премий. Соответствующее информационное письмо , подписанное председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, направлено руководителям кредитных и некредитных финансовых организаций, сообщается на сайте регулятора.

«Нередко перед приобретением финансового инструмента или услуги потребитель вводится в заблуждение относительно их особенностей, а также рисков, связанных с таким приобретением, что может не только приводить потребителей к убыткам, но и снизить их доверие к финансовому рынку в целом. Подобные недобросовестные практики финансовых организаций зачастую связаны с материальным стимулированием сотрудников к увеличению количества продаж», — констатируют в Центробанке.

Чтобы повысить качество продажи, Банк России рекомендует финансовым организациям подготовить и утвердить внутренние стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг (включая реализацию через агентские сети), в том числе в части раскрытия информации, а также контролировать их соблюдение.



Соблюдать указанные стандарты следует всем сотрудникам компаний. Особо мотивировать предлагается членов исполнительных органов финансовых организаций, руководителей среднего звена, занимающихся рекламой, предложением и реализацией финансовых инструментов и услуг, а также тех, кто непосредственно выполняет функции продажи. ЦБ рекомендует при премировании этих сотрудников обращать внимание не столько на рост объемов продаж, сколько на качество таких продаж, а также уменьшать размер вознаграждения при нарушении сотрудниками указанных стандартов предложения и реализации финансовых инструментов и услуг.