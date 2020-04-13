БКС Банк ввел новую линейку дебетовых карт в рамках пакетов услуг.

Выпуск и обслуживание карты в рамках пакета «Лайт» бесплатные.

Снимать наличные в банкоматах и ПВН можно бесплатно. В банкоматах/ПВН других кредитных организаций комиссия будет нулевой при сумме до 75 тыс. рублей, а за сумму выше указанной комиссия в банкоматах составит 1%, минимум 100 рублей, в ПВН — 1,5%, минимум 200 рублей.

Стоимость обслуживания пакета «Комфорт» составляет 250 рублей в месяц. Плата не взимается первые два месяца, не считая месяца оформления, и при выполнении одного из условий: сумма покупок по карте от 30 тыс. рублей в месяц, среднемесячный баланс от 300 тыс. рублей, зачисление заработной платы в сумме от 30 тыс. рублей в месяц.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка бесплатное. В банкоматах/ПВН других кредитных организаций комиссии не будет при сумме до 300 тыс. рублей. При превышении комиссия будет равна 1%, минимум 100 рублей, в банкоматах и 1,5%, минимум 100 рублей, в ПВН.

Стоимость обслуживания пакета «Премиум» — 1,5 тыс. рублей в месяц. Плата не взимается первые два месяца, не считая месяца оформления, и при выполнении одного из условий: сумма покупок по карте от 75 тыс. рублей в месяц, среднемесячный баланс от 2 млн рублей, зачисление заработной платы в сумме от 150 тыс. рублей в месяц.

Снимать наличные в банкоматах и ПВН банка также можно бесплатно. В банкоматах/ПВН других кредитных организаций комиссия будет нулевой при сумме до 1 млн рублей, а далее составит 1%, минимум 100 рублей, и 1,5%, минимум 200 рублей, в банкоматах и ПВН соответственно.

Стоимость обслуживания пакета «Элит» равна 6 тыс. рублей в месяц. Плата не взимается первые два месяца, не считая месяца оформления, и при выполнении одного из условий: среднемесячный баланс от 10 млн рублей, зачисление заработной платы от 700 тыс. рублей в месяц.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН бесплатное. В банкоматах/ПВН других кредитных организаций комиссия не взимается при сумме до 3 млн рублей, а при превышении она составит 1%, минимум 100 рублей, в банкоматах и 1,5%, минимум 200 рублей, в ПВН.

Данные пакеты услуг предусматривают программу лояльности «БКС Бонус», в рамках которой за операции по карте начисляются бонусные баллы (1 бонус равен 1 рублю): по пакету «Лайт» — 3% в одной из трех категорий на выбор («Авто», «Спорт и красота» или «Развлечения»), по карте «Комфорт» — 7% в одной из трех вышеперечисленных категорий на выбор и 1% за все остальные покупки, в рамках пакета «Премиум» — 10% в категории (на выбор) «Авто», «Спорт и красота», «Развлечения», «Повседневные траты» или «Одежда и обувь» и 1% за остальные покупки, по пакету «Элит» — 11% в одной из пяти вышеперечисленных категорий на выбор и 1% за остальные покупки.



«В новых пакетах появилось больше критериев бесплатности. Предусмотрено начисление процентов на остаток средств по ставке до 4,8% годовых по пакету «Элит». Увеличились лимиты на снятие наличных в банкоматах сторонних банков. Кроме того, данные карты являются мультивалютными, что позволяет мгновенно переключать валюту карты в мобильном приложении», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

