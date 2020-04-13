BELUGA GROUP демонстрирует устойчивое развитие в период экономической нестабильности

Общие отгрузки компании увеличились на +19%

Отгрузки собственной продукции выросли на +17%

Отгрузки импортных брендов показали динамику +40%

В первом квартале 2020 года общие отгрузки компании составили 2 881 тыс. декалитров, что на 19% больше, чем в аналогичном периоде 2019-го. Отгрузки собственной продукции также показали рост

17% – до 2 520. тыс. декалитров. Драйверами в категории «Водка» выступили «Беленькая» и «Архангельская Северная выдержка», в категории «Коньяк» – «Золотой Резерв», в «Виски» – Fox & Dogs, в «Джине» – Green Baboon.

Существенную позитивную динамику продемонстрировали и партнерские импортные бренды, которые компания представляет в России на эксклюзивной основе. Отгрузки по этим позициям увеличились на 40% до 361 тыс. декалитров. В группе крепкого алкоголя наибольший рост у рома Barcelo, а также брендов из портфеля William Grant & Sons. Отгрузки импортных винных марок увеличились на 39%, наилучшую динамику показали вина Torres, Masi, Barefoot и Faustino.

Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин прокомментировал результаты следующим образом: «Бизнес-модель компании и выбранная стратегия диверсификации позволяют BELUGA GROUP гибко адаптироваться к новым рыночным условиям. Наш портфель позволяет предложить потребителю сильные бренды в любом ценовом сегменте, во всех категориях напитков. Самоизоляция диктует новые условия и формирует новую реальность. В ней люди общаются и взаимодействуют, в основном, онлайн – так появляются диджитал-форматы привычных оффлайн-развлечений, например, встречи с друзьями в онлайн-баре. Таким образом, продажи, осуществляемые ранее в канале HoReCa, теперь приходятся на канал розницы.

Конечно, сейчас в приоритете здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров и потребителей, поэтому мы вводим дополнительные превентивные меры на всех предприятиях группы, включая производственные площадки, и в розничных магазинах, для защиты людей и предотвращения развития вируса. Я благодарю команду, которой удается сохранять высокую эффективность при дистанционном формате работы и, конечно же, сотрудников наших заводов, коммерческой службы и магазинов, которые обеспечивают производство, поставки и реализацию нашей продукции. Коммерческая служба продолжает фиксировать устойчивый спрос на нашу продукцию, поэтому от второго квартала мы также ожидаем положительной динамики.

Отмечу, что BELUGA GROUP является социально-ответственным бизнесом: в нынешних непростых условиях мы оказываем поддержку местным сообществам – в частности, наиболее уязвимым слоям населения Приморья – региона, в котором 20 лет назад была основана наша компания.

Ситуация в стране и мире непредсказуема, и мы не знаем, к каким последствиям приведет кризис, запущенный пандемией. Менеджмент компании продолжает работать над более адаптивной бизнес-моделью, которая позволит проактивно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию».

О BELUGA GROUP

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.

Группе принадлежат шесть производственных площадок, одно винное хозяйство, собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».

Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», «Медная Лошадка», «Мягков», вино Golubitskoe Estate, российское шампанское VOGUE, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs, ирландский виски Troublemaker и бурбон Eagle’s Rock.

Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons и представляет в России шотландский виски Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick’s, текилу Milagro и ирландский виски Tullamore D.E.W. Также компания дистрибутирует продукцию французского коньячного дома Camus, ром Barcelo, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», кальвадос Berneroy, а также линию бальзамов Latvijas Balzams.

Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, среди которых Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Champagne Billecart-Salmon, Maison Louis Latour, Gerard Bertrand, Faustino, Cono Sur, Maison Calvet, Piccini, Barefoot, Markus-Molitor, а также является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

BELUGA GROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в тройку крупнейших экспортеров российской водки, занимая лидирующие позиции в России по экспорту этого продукта в суперпремиальном сегменте.