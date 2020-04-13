Кредитные организации через главу Ассоциации банков России (АБР), руководителя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова обратились к ЦБ с просьбой ограничить размер интерчейнджа в онлайн-торговле на уровне 0,5% для тех категорий товаров, где ЦБ сам ранее ввел ограничение по стоимости эквайринга. Об этом пишет «Коммерсант» . В конце марта регулятор установил с 15 апреля по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса на уровне 1%.

После объявления ЦБ ограничений крупнейшие платежные системы в РФ устно пообещали временно добровольно снизить интерчейндж до 0,7%, но оперативно изменения принял лишь «Мир» и система JCB. Visa и Mastercard изменения опубликовали лишь в конце прошлой недели. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 10 апреля заявила, что снижение комиссий по эквайрингу в стране может быть расширено. Минпромторг предлагал распространить ограничения в 1% на всю розничную торговлю.

Банкиры, несмотря на объявления платежных систем, хотят участия ЦБ в регулировании процесса, поскольку «добрая воля» партнеров в любой момент может измениться. Как заявил Анатолий Аксаков, обратившиеся к нему банки настаивали на ограничении интерчейнджа именно со стороны регулятора, «особенно учитывая, что такое право ему дано». «Мы ждем ответа Банка России, — подчеркнул он, — поскольку вопрос до сих пор актуален».