В частности, продолжается прием заявок на реструктуризацию задолженности по действующим кредитам.

Программа доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики. Клиенты могут получить отсрочку погашения основного долга и процентов, а также уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту в течение льготного периода.

Заявки на реструктуризацию в настоящий момент принимаются через интернет-банк Ibank и контакт-центр для юридических лиц: 8 (800) 500-40-82. В ближайшее время заявление можно будет подать дистанционно через форму на сайте банка.