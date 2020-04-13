Банк «Санкт-Петербург» предлагает разместить денежные средства во вклад «Белые ночи online» .

Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей или 500 долларов. Сроки размещения денежных средств в рублях — шесть месяцев, один, полтора и три года, в долларах — шесть месяцев, год и полтора года. Доходность вложения в рублях составляет 5,5—6,2%, в долларах — 0,7—1,2% годовых.

Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



Оформить вклад можно в интернет-банке и мобильном приложении.