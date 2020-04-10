ВТБ рассматривает возможность переноса даты проведения годового общего собрания акционеров, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

«Банк ВТБ рассматривает возможность переноса даты проведения собрания акционеров», — отметили в банке.

Годовое общее собрание акционеров ВТБ было запланировано на 3 июня.

Ранее, 9 апреля, Банк России рекомендовал финансовым организациям назначать годовые общие собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа — сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое общее собрание на дату до 30 июня, регулятор предлагает рассмотреть возможность изменения срока его проведения .

Регулятор напоминает, что 7 апреля вступил в силу федеральный закон, по которому окончание срока проведения годовых общих собраний в этом году перенесено с 30 июня на 30 сентября. Возможность перенести дату годового общего собрания есть не только у финансовых организаций, но и у всех эмитентов.

