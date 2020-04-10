Сделку ОПЕК+ в Кремле считают состоявшейся. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле новую сделку ОПЕК+ состоявшейся.

Президент России Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+, добавил Песков. Кремль приветствует присоединение Мексики к итоговому документу, который окажет позитивное влияние на мировой рынок.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [в переговорах]», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Москва также позитивно оценивает «конструктивную позицию, которую заняла мексиканская сторона».

«Сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран-участниц. Убеждены, что это окажет позитивное влияние, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что решение России пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка нефти не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.

«Нет, абсолютно нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли решение снизить добычу на 23% проигрышем российской стороны. «Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны — производители нефти, и страны-потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос», — сказал Песков.

Он оставил без комментариев вопрос о том, получено ли со стороны США конкретное подтверждение готовности сокращать добычу. «Здесь можно только сказать, что в настоящее время все страны-производители разделяют точку зрения о необходимости взаимодействия в интересах стабилизации мирового рынка», — сказал он.

Как указывает ТАСС, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. По его словам, от Мексики требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии и от России, около 23% добычи, но для латиноамериканской страны «это слишком сложно».



«С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тысяч баррелей [в сутки]. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тысяч [баррелей в сутки], чтобы компенсировать [менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи со стороны] Мексики», — пояснил Лопес Обрадор.



Говоря об изменении позиции РФ, Песков подчеркнул, что «еще месяц назад никто в этом мире не мог бы спрогнозировать глубину того кризиса, в который сейчас входит мировая экономика, никто не мог бы спрогнозировать глубину падения спроса на энергоносители, которое произошло буквально за считаные сутки».



Песков заметил, что некорректно ставить вопрос о том, что если бы Россия в начале марта согласилась сократить объемы добычи, ее потери и ограничения для нее могли бы быть ниже. Он подчеркнул, что в Кремле «никоим образом» не считают ошибкой позицию, которой Россия придерживалась на мартовских переговорах по продлению сделки ОПЕК+. «Россия сохраняет последовательную позицию, направленную на развитие международного взаимодействия и кооперации стран — производителей нефти для стабилизации рынка, особенно в такие беспрецедентно тяжелые моменты, как мы переживаем все вместе сейчас», — заключил он.

Накануне на онлайн-конференции ОПЕК+ (на тот момент — за исключением Мексики) все участники переговоров поддержали соглашение об ограничении добычи нефти: оно предусматривает совокупное уменьшение нефтедобычи в мае — июне на 10 млн баррелей в сутки, в июле — декабре — на 8 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года — апреле 2022 года — на 6 млн баррелей в сутки.



В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.