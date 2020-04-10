Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией и подогнать свой бизнес под критерии малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет РБК , ссылаясь на мнение юристов. Злоупотребление льготами негативно скажется на общем эффекте от поддержки реального МСП, но двукратное снижение страховых взносов сдержит миграцию экономики в тень и снизит спрос на услуги обнальщиков.

По словам адвоката, партнера консалтинговой компании «Номен» Ивана Яголовича, компании с выручкой выше лимита 2 млрд рублей и численностью сотрудников более 250 человек (предельные значения, чтобы считаться МСБ) могут создать новое юрлицо и перевести на него часть деятельности и сотрудников. Иногда, чтобы не выйти за лимит по выручке и сохранить право на льготы, фирмы могут попросить некоторых покупателей перенести закрытие контрактов на будущий год, пояснил Яголович. Как отметил юрист Forward Legal Федор Закабуня, чаще всего искусственное дробление бизнеса используется для ухода от налогов за счет специальных налоговых режимов — «упрощенки» (УСН) и единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Снижение страховых взносов может стать еще одним поводом для злоупотреблений в виде такой оптимизации.

В реестр МСП автоматически включают все предприятия, которые отвечают критериям, согласно данным налоговой отчетности за предшествующий год. По последним данным на 10 марта, в реестре 5,96 млн субъектов. Теоретически уже по отчетности II квартала новая компания может попасть в реестр при условии, если применяет общий режим налогообложения, объяснил управляющий партнер юридического бюро «Водчиц и партнеры» Дмитрий Водчиц. Сейчас предприниматели больше думают, как выжить, и только спустя некоторое время могут задуматься о дроблении, считает он. Также из-за экономического кризиса у многих компаний упадут обороты, что позволит им законно начать применять специальные налоговые режимы, в том числе УСН, отмечает Федор Закабуня. Глубокий экономический спад повлечет за собой новые реорганизации, которые будут иметь бизнес-цели, ожидает управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик.

Очевидно, налоговая предвидит рост числа дроблений и будет пристальнее проверять получателей налоговых льгот. За искусственное дробление бизнеса инспекторы доначисляют налоги по стандартным ставкам. Штрафы достигают от 20% до 40% неуплаченной суммы налогов, сборов и страховых взносов, пояснил Закабуня. Федеральная налоговая служба (ФНС) расценивает искусственные дробления как умышленное уклонение от налогов. Компании, которые захотят открыть новые юрлица или раздробиться только в целях получения налоговых льгот и преференций, будут ждать большие проблемы, предупредил Лемчик.

С одной стороны, кризис усилит теневую занятость — предпринимателям выгоднее платить зарплаты в конвертах и экономить на страховых взносах. Кроме того, официально не оформляя сотрудников, легче их увольнять, констатировал Александр Лемчик. Двукратное снижение страховых взносов в совокупности с объявленными карательными мерами против снижения зарплат притормозит уход экономики в тень, считает Яголович.