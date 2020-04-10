Банк непрофильных активов (создан на базе банка «Траст») расширяет привлечение специалистов, занимающихся поиском активов должников, — на открытом конкурсе банк планирует привлечь подрядчиков на поиск активов шести должников в иностранных юрисдикциях. Об этом пишет «Коммерсант» . Задача соискателя — выявить сведения об их зарубежных активах в ряде зарубежных юрисдикций (Великобритании, ЕС, США, Сингапуре, Индии, Канаде, на Кипре, острове Мэн и Британских Виргинских островах) в срок до 60 календарных дней. За услугу банк готов заплатить 75,1 тыс. фунтов стерлингов (около 7 млн рублей). Как заявили в банке «Траст», в данном случае задача — «идентифицировать активы, на которые банк сможет обратить взыскание».

По мнению участников рынка, поиск активов — это покупка информации, которую можно выполнять различными способами, в том числе работая с массивным объемом открытых данных. «Траст» укрепил и внутреннюю команду, к которой присоединились специалисты, имеющие опыт в форензик-сфере, сообщили два источника издания. Указанная в лоте сумма невелика для поставленных задач. По мнению одного из собеседников, причина может быть в том, что «Траст» просто «докупает» какие-то услуги в рамках более крупного расследования. Получать информацию из реестров и устанавливать движение активов несложно, такие задачи регулярно поступают участникам рынка, но по закрытым каналам, запрос на форензик-услуги в открытом тендере — редкий случай, говорит другой источник.

Как считают эксперты, поиск с привлечением сторонних специалистов будет в первую очередь иметь смысл в отношении крупных должников и когда у кредитора есть реальные основания полагать, что активы выведены. В случае успешного результата по поиску активов должников банк уже сможет попытаться их взыскать через судебные инстанции.