Совет директоров МТС рекомендовал направить на дивиденды за 2019 год порядка 41,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба оператора.



«МТС объявляет о решении совета директоров МТС созвать годовое общее собрание акционеров 24 июня 2020 года, на котором рекомендовано одобрить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 20,57 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (41,14 рубля на одну АДР). Собрание пройдет в форме заочного голосования», — говорится в сообщении.



Исходя из рекомендаций, общая сумма дивидендов по итогам деятельности компании за 2019 год может составить 41,1 млрд рублей.



Совет директоров рекомендовал определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2019 года, 9 июля 2020 года.