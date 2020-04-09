Стоимость пакета акций оказалась на 300 млрд рублей ниже, чем планировалось ранее.
Сделка по покупке правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ состоялась 9 апреля, сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем изначально планировалось, пишут «Известия». Об этом изданию сообщил федеральный чиновник, информацию подтвердили два источника. По словам одного из них, сделку было решено закрыть, поскольку деньги экстренно требуются для финансирования текущих расходов бюджета. К тому же никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация в течение года, пояснил он.
ЦБ владел в Сбербанке контрольным пакетом в размере 50% плюс одна акция уставного капитала, что соответствует 52,32% обыкновенных акций. По итогам торгов на Мосбирже 9 апреля, капитализация Сбербанка составила 4,4 трлн рублей, то есть доля ЦБ на рынке стоила примерно 2,3 трлн рублей. Одна акция банка 9 апреля стоила 203,6 рубля. Цена покупки, согласно договоренности между Минфином и ЦБ, определялась исходя из средневзвешенной стоимости бумаг за шесть месяцев. По подсчетам БКС, при таком условии одна акция Сбербанка должна была обойтись Минфину в 222,3 рубля. Соответственно, весь пакет должен был стоить не менее 2,4 трлн рублей.
По мнению экспертов, такая спешка может означать одно: у правительства и ЦБ могли быть опасения, что сделка может не состояться вовсе из-за сложных экономических условий сейчас. Был риск того, что если бы сделка затянулась, то акции упали бы еще сильнее и ЦБ получил бы не 2,1 трлн рублей, а 1,5 трлн, считают эксперты. Продажа Сбербанка ожидалась рынком, поэтому вряд ли котировки кредитной организации как-то отреагируют на это событие. Покупка за 2,1 трлн рублей вместо ожидавшихся ранее 2,5 трлн связана с более низкой ценой бумаг в последнее время. Дальнейшие перспективы акций Сбербанка будут во многом зависеть от общерыночной и макроэкономической ситуации в России, комментируют эксперты. Также на стоимость будет влиять скорость возможного роста просрочки из-за ухудшения качества кредитного портфеля вследствие кризиса.
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