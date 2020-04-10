Большинство перехваченных системой предотвращения сложных киберугроз вредоносных рассылок на тему COVID-19 содержали в себе программы-шпионы (65%), говорится в сообщении Group-IB. Сами фейковые письма были написаны как на русском, так и на английском языках от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением, а также крупных российских и международных компаний. Рассылки были направлены как в коммерческий, так и в государственный секторы России и СНГ.

Программы-шпионы способны не только собирать данные о системе и зараженном компьютере, загружать и запускать файлы, делать скриншоты, записывать нажатие клавиш на клавиатуре, но и могут похищать данные пользователей: логины, пароли из браузеров, почтовых клиентов, данные банковских карт.

Несмотря на то, что процент фишинговых писем, паразитирующих на теме COVID-19, невысок и составил за исследуемый период порядка 5% во всем вредоносном трафике, злоумышленники на хакерских форумах стремятся использовать панические настроения, чтобы поднять свои продажи вредоносных программ.

В связи с тем, что многие компании из-за угрозы коронавируса перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, эксперты Group-IB прогнозируют рост числа кибератак на компьютеры, оборудование (роутеры, видеокамеры) и незащищенные домашние сети.