В дальнейшем клиент через личный кабинет на сайте может также, не выходя из дома, обслуживать свой заем.
Повторные клиенты «МигКредита» теперь могут получить заем до 100 тыс. рублей сроком до года, не выходя из дома, говорится в релизе компании.
«Для наших повторных заемщиков мы запустили новый сервис. По телефону клиент может получить консультацию персонального менеджера, который поможет подобрать оптимальную сумму, срок и платеж, а документы по займу подписать с помощью электронной цифровой подписи. Деньги будут зачислены на банковскую карту клиента в режиме онлайн», — прокомментировала директор по региональному развитию, клиентским продуктам и сервисам «МигКредита» Надежда Димченко.
По ее словам, в этом сервисе соединены функционал менеджеров, которые могут оказать профессиональную помощь дистанционно, и потребности людей в деньгах для решения своих неотложных финансовых вопросов.
В дальнейшем клиент через личный кабинет на сайте может так же, не выходя из дома, обслуживать свой заем.
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