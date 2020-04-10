Российские поставщики сообщают торговым сетям о повышении отпускных цен на продукты в среднем на 5—15%, однако ретейлеры принимают меры для смягчения этого эффекта для потребителей, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети).

«В конце марта — начале апреля резкое падение курса национальной валюты стало оказывать существенное влияние на себестоимость продуктов питания у производителей. Розничные сети получили и продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомление о повышении цен в среднем на 5—15%», — говорится в сообщении.

«Отдельные поставщики уведомляют ретейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешевого и поступления более дорогого товара», — добавляет ассоциация.

АКОРТ также указывает, что меры, которые принимаются в России для противодействия распространению коронавируса, приводят к остановке работы предприятий многих отраслей, малого и среднего бизнеса, что оказывает значительное давление на покупательную способность населения.

«В этих условиях компании — участники АКОРТ прилагают все усилия для удержания приемлемого уровня розничных цен, тщательно оценивая объективность повышения закупочной цены, прежде чем транслировать его в розничную цену», — подчеркивается в сообщении. Так, чтобы поддержать покупательскую способность населения, торговые сети минимизируют собственную торговую наценку.

«Это происходит, несмотря на рост закупочных цен, а также на давление на рентабельность, которое оказывают возросшие расходы, связанные с поддержанием ассортимента в период снижения спроса, и значительные затраты на обеспечение защитных мер для покупателей и сотрудников. В настоящее время рост розничных цен на целый ряд социально значимых товаров на полке существенно отстает от динамики увеличения закупочных цен», — отмечает АКОРТ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 млн случаев заражения, более 85,5 тыс. человек скончались. В России общее число заболевших составляет 11 917 в 82 регионах, всего скончались от болезни 94 человека.