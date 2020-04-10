В 2020 году темпы экономического роста в России будут отрицательными, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«По нашей оценке, это пока еще не прогноз, ВВП в этом году будет в отрицательной зоне. Мы действительно уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста», — отметила председатель Банка России.

При этом, отметила она, как таковой рецессии, в смысле снижение ВВП на протяжении двух кварталов, регулятор не ожидает. По словам Набиуллиной, основной отрицательный эффект будет во II квартале, а III будет плюсовым по отношению ко II.