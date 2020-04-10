По предварительной оценке профицит федерального бюджета за январь — март 2020 года составил 12,407 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Объем поступивших доходов в федеральный бюджет за тот же период составил 4,73 трлн рублей, или 23% к общему объему доходов бюджета. Исполнение расходов – 4,717 трлн рублей, или 24% к общему объему расходов, сообщает ведомство.

Объем перечислений в федеральный бюджет Федеральной налоговой службой (ФНС) составил 3,153 трлн рублей, Федеральной таможенной службой (ФТС) – 1,188 трлн рублей, другими федеральными органами – 388,99 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Минфина, по состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте составил 7,773 трлн рублей. По состоянию на 1 апреля объем средств ФНБ в рублевом эквиваленте составил 12,855 трлн рублей.