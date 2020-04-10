Минфин России запланировал разместить облигации федерального займа (ОФЗ) во II квартале 2020 года в объеме 600 млрд рублей по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, ОФЗ сроком погашения до 5 лет включительно будут размещены в объеме 250 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно — 250 млрд рублей, от 10 лет — 100 млрд рублей.

Также Минфин опубликовал на сайте график аукционов по размещению ОФЗ на II квартал.