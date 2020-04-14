Микрофинансовые организации (МФО) попросили правительство посчитать выдачу займов деятельностью, пострадавшей от пандемии коронавируса, пишет РБК . Об этом говорится в письме саморегулируемой организации на рынке микрофинансирования «МиР» премьеру Михаилу Мишустину. Участники рынка предлагают включить микрофинансирование в перечень отраслей экономики, на которые распространится господдержка и налоговые льготы. МФО ожидают значительных убытков в течение полугода, говорится в письме. Также микрофинансисты опасаются дефицита ликвидности. По мнению участников рынка, из-за выхода клиентов на каникулы у МФО могут возникнуть проблемы с выполнением своих обязательств и уплатой налогов.

Введенный во многих регионах России режим самоизоляции уже привел к «значительному сокращению объема как выдаваемых, так и погашаемых займов», констатируют в СРО «МиР». Компании, которые выдают ссуды в отделениях, не могут полноценно обслуживать клиентов. По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, далеко не все компании имеют дистанционные каналы выдачи займов. Есть те, кто работает только офлайн, особенно это касается региональных МФО.

Микрофинансовые компании просят правительство дать отсрочку по уплате налога на прибыль за прошлый год на шесть месяцев, до 28 сентября; отложить уплату авансовых платежей по налогу на прибыль за I квартал 2020 года до 28 июля; дать на три месяца отсрочку при уплате страховых взносов за своих сотрудников; приостановить налоговые и иные проверки до 1 июня 2020 года.

По мнению экспертов, риски, на которые указывают МФО, не надуманные: клиентская база микрофинансовых компаний — это в основном социально чувствительный сегмент населения, которому потребуются заемные средства в связи с временной потерей работы. МФО имеют большой запас капитала, но риски возникновения проблем с ликвидностью есть. В наиболее уязвимом положении оказываются игроки с большой долей офлайн-бизнеса, а также небольшие МФО, которые не так быстро могут адаптировать риск-параметры к новым условиям и отфильтровывать наиболее качественных заемщиков, поясняют аналитики. Отсрочка по уплате налогов отчасти ослабит давление на капитал компаний, но это не решит проблему ликвидности у отдельных игроков. Для решения возможных проблем с ликвидностью МФО может понадобиться помощь регулятора, считают эксперты.