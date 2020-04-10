Лизинговые компании (ЛК) просят правительство помочь отрасли в условиях распространения коронавирусной инфекции и включить пакет мер по ее поддержке в антикризисный пакет правительства, пишет «Коммерсант» . Это следует из письма НП «Лизинговый союз» на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также письма Объединенной лизинговой ассоциации на имя Михаила Мишустина.

В отношении лизингополучаталей компании просят предоставить адресные субсидии на компенсацию лизинговых платежей в отраслях, наиболее пострадавших от экономического эффекта из-за пандемии, увеличения бюджета существующих льготных лизинговых программ, а также добавления в эти программы новых транспортных направлений. Лизинговые компании же должны быть поддержаны за счет мер, которые могут нивелировать возможные временные отказы лизингополучателей выполнять свои обязательства. Также компании предлагают ЦБ смягчить требования к банкам по созданию резервов на возможные потери по ссудам в случае их обращения для реструктуризации ранее выданного кредита.

По словам участников рынка, наблюдается снижение спроса, ухудшение платежной дисциплины. Лизинг — это, прежде всего, инструмент финансирования обновления основных фондов предприятий, и в сложные периоды компании сокращают инвестиционные программы, отмечают они. Смягчение фондирования банками — обычная регуляторная мера, не требующая денег налогоплательщиков. При введении предлагаемых послаблений со стороны регулятора, банки будут более лояльно подходить к реструктуризации, считают участники рынка.

По словам банкиров, вопрос о реструктуризации пока преждевременен, так как лизинговые компании сейчас анализируют портфели на возможность лизингополучателя исполнять свои обязательства под влиянием текущей ситуации.