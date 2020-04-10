Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени подешевел на 8 копеек. На 10:11 мск курс доллара понизился на 42 копейки и составил 73,88 рубля, а евро подешевел до 80,87 рубля (минус 32 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром рубль может немного подешеветь после бурного роста нескольких дней либо показать разнонаправленную динамику. По ее словам, прогноз по курсу доллара снижается до 73,5—76 рублей, по курсу евро — до 80—82,5 рубля.

«Рубль в паре с долларом смог вчера сильно укрепиться и закрыться на отметке 74,2. По-прежнему не видим перспектив серьезного усиления рубля. Решение ОПЕК можно назвать негативным для России, на которую приходится четверть объема снижения. Учитывая высокий спред между российской Urals и эталонной Brent, достигающей сейчас порядка 30%, и отсутствие краткосрочных перспектив роста цен на нефть, в апреле приток нефтегазовой валюты на внутренний рынок сильно снизится, что будет оказывать давление на рубль. Поэтому в паре доллар/рубль более безопасной выглядит торговля от лонга», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.