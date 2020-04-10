Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов с граждан и малого бизнеса, передает ТАСС.

«По нашему мнению, дополнительные меры могут предусматривать неприменение в течение шести месяцев мер принудительного исполнения в отношении наших граждан, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса», — сказал Аристов, выступая на сессии «Права человека на карантине» на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

Он добавил, что ФССП также прорабатывает возможность исключения до конца этого года совершения судебными приставами действий, связанных с так называемыми практическими мерами: это выезд по адресу должника, арест его имущества, в том числе с его изъятием.

Глава ФССП отметил, что многие граждане уже пострадали от распространения коронавируса, прежде всего вследствие снижения доходов и, соответственно, невозможности оплаты задолженности в рамках исполнительного производства.



Аристов также сообщил, что ФССП до 1 мая приостановила назначение проверок поднадзорных организаций; до 1 января 2021 года не будут проверяться поднадзорные организации, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.