Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, пишет «Коммерсант» . Главы пяти ассоциаций на финансовом рынке написали письмо на имя председателя Думы Вячеслава Володина с просьбой отложить принятие законопроекта, предполагающего запрет на взимание комиссии банками и иными платежными агентами при оплате услуг ЖКХ. Авторы письма указывают, что принятие закона в нынешнем виде приведет к сокращению сети приема платежей для населения. Ассоциации просят продлить срок обсуждения законопроекта для нахождения разумного и сбалансированного способа его реализации.

Банкиры уверяют, что и так практически не берут комиссию, они стараются выстраивать схему взаимодействия с поставщиками таким образом, чтобы комиссия с плательщиков не взималась. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, крупнейшие банки продолжат принимать платежи за ЖКХ, но они переложат расходы, которые понесут из-за бесплатных платежей, на другие услуги, для компенсации выпадающих доходов.

Ряд банков, которые вкладывали ресурсы в это направление, уйдут с рынка, если не будет комиссий, считает Аксаков. По мнению экспертов, отмена комиссии означает резкое уменьшение количества доступных и привычных для населения пунктов оплаты. Примерно 30% платежей проходит через пункты приема банковских платежных агентов, которые представляют малый и средний бизнес, и это единственный источник их доходов. Отмена комиссий повлечет закрытие пунктов приема, прогнозируют эксперты. По подсчетам Ассоциации банков России (АБР), собираемость платежей упадет на 2,5%, что составит около 60 млрд рублей.

По словам источника издания в одном из крупных банков, ключевая проблема не в разумных комиссиях 1–3%, а в том, что в некоторых, особенно региональных, муниципальных образованиях комиссия Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) доходит до 20% платежа. Плюс к этому есть еще комиссия управляющей компании, которая может быть в районе 5%. В законе, по словам источника, зафиксирована отмена комиссий только для банков, платежных агентов и «Почты России». Речь идет не обо всех комиссиях, а только по платежам за свет, вода, газ и отопление. Домофон или содержание жилого помещения к ним отношения не имеют.