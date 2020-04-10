Вчера ралли на российском рынке акций продолжилось – индекс РТС вырос на 3,7% до 1 115 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 1,2% до 2 701 пунктов; курс рубля отражал этот тренд, укрепившись на 0,9% до 74,30 руб./долл. на фоне оптимизма, связанного с возможным заключением сделки по сокращению добычи. Цены на нефть немного колебались на новостном потоке по поводу хода заседания OPEC+, однако снизились после того как Мексика покинула стол переговоров. Цена Brent опустилась на 4,1% до 31,48 долл./барр. Европейские рынки акций шли вверх накануне долгих выходных по случаю Пасхи, и индекс StoxxEuro600 прибавил 1,6% после того как министры финансов ЕС согласовали пакет помощи в размере 540 млрд евро ($590 млрд) на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Сегодня российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде накануне заседания министров финансов G20 по вопросу сокращения добычи – возможна ли реальная сделка на виртуальной встрече? Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде накануне встречи министров финансов G20, которая начнется в 15:00 мск. После того как Россия и Саудовская Аравия нашли общий язык на вчерашнем заседании стран G20, складывается впечатление, что до заключения сделки совсем не далеко. Хотя Мексика вчера покинула стол переговоров, сделка зависит от США. Сейчас вопрос заключается в том, возможна ли реальная сделка на виртуальной встрече? В целом новостной фон вселяет осторожный оптимизм после того как ЕС согласовал пакет помощи в размере $590 млрд, США объявили о новом пакете помощи на сумму $2,3 трлн, в том числе на покупку корпоративных облигаций. Пакет помощи объемом $1,0 трлн планирует предоставить и Япония.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Российские банки: ЦБ рекомендовал отложить проведение ГОСА и оценить объективные возможности по выплате дивидендов за 2019 г.; Дивиденды Сбербанка защищены больше, чем дивиденды ВТБ Как сообщает агентство “Интерфакс”, ЦБ рекомендовал банкам рассмотреть возможность проведения годовых общих собраний акционеров (ГОСА) в августе-сентябре 2020 г. и тщательно оценить возможности и необходимость выплаты дивидендов за 2019 г. ЦБ предлагает выплатить дивиденды только при условии достаточного запаса капитала конкретного банка исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу.

Мнение Альфа-Банка: Вчера Банк “Санкт-Петербург” уже принял решение воздержаться от дивидендных выплат за 2019 г. и обратного выкупа акций, хотя мы считаем, что банк хорошо капитализирован, с запасом более чем в 300 б. п. над регуляторным минимумом. Наблюдательный советСбербанкауже рекомендовал выплатить 50% прибыли за2019г. (18,7 руб./акцию, при дивидендной доходности 9%-10% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно), однако на прошлой неделе банк решил перенести ГОСА и даты отсечения на 2 месяца вперед (мы не исключаем, что отсрочка последует и далее). Наблюдательный совет ВТБ пока не рекомендовал официально дивидендные выплаты за 2019 г., однако банк также намерен выплатить 50% прибыли (что предполагает 0,00387 руб. на акцию при доходности 10,6%). Мы считаем, что для держателей акций ВТБ риск неполучения (долгожданных) дивидендов за 2019 г. гораздо выше, чем владельцев бумаг Сбербанка: коэффициенты достаточности капитала ВТБ близки к регуляторным минимумам, тогда как выплата всего пула дивидендов за 2019 г. отнимет 60 б. п. из коэффициента достаточности. Отметим, что ВТБ может рассмотреть выплату дивидендов только по обыкновенным акциям (примерно 50% всего дивидендной пула), что охарактеризует ВТБ как банк,дружественно настроенный к своим миноритарным акционерам, однако, в любом случае, это скорее всего будет отложено до 2П20. В целом дивиденды в кризис являются скорее индикатором уровня достаточности капитала банка и его платежеспособности, что, на наш взгляд, важнее для инвесторов, чем сами дивиденды. Мы подтверждаем наше мнение о том, что дивиденды Сбербанка более защищены и ожидаем, что акции Сбербанка продолжат опережать динамику акций ВТБ, что происходило с момента начала распродаж на рынке (SBER RX потерял в цене 20% с середины февраля, а ВТБ подешевел на 23%).

Банк “Санкт-Петербург” (ВЫШЕ РЫНКА) воздержался от выплаты дивидендов и обратных выкупов акций; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО Наблюдательный совет Банка “Санкт-Петербург” рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 г. и не проводить обратный выкуп акций. Хотя обратные выкупы акций обычно воспринимаются как дополнительный бонус и вряд ли их можно было ожидать в текущей обстановке, новость по поводу отказа от дивидендных выплат могла стать негативным сюрпризом для инвесторов. Банк хорошо капитализирован – его коэффициент достаточности Н1.2 включая прибыль за 2019 г. составляет примерно 10,7% (в сравнении с внутрибанковским ориентиром 9,75% и регуляторным минимумом7% для Банка “Санкт-Петербург”). Учитывая дивидендную политикубанка направлять на дивиденды 20% прибыли по МСФО (по итогам 2019 г. банк мог выплатить в общей сложности примерно 1,6 млрд руб. и 3,3 руб. на акцию), эта сумма отнимет только 0,3 п. п. от коэффициента достаточности капитала. Тем не менее, банк решил проявить консервативность в своем решении и сохранить показатели достаточности капитала и ликвидность максимально высокими, учитывая потенциальное ухудшение качества кредитов и кредитные каникулы по части своего кредитного портфеля. Тем не менее, мы хотим обратить внимание на то, что банк может вернуться к вопросу о дивидендных выплатах и обратном выкупе акций в 2П20, когда можно будет оценить реальные последствия пандемии Covid-19 для бизнеса и скорость восстановления после кризиса. Сейчас, когда банк принял это решение,и несмотря на то, что дивидендные истории в целом в банковском секторе отодвигаются на задний план, акции банка могут отставать от своих ближайших аналогов (SBER и VTB), которые все еще планируют выплачивать дивиденды за 2019 г. (при доходности 9-11%).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

МТС: финальный дивидендный транш в размере 20,6 руб. на акцию немного превзошел ожидания; ПОЗИТИВНО

Совет директоров МТС (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,74; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 330 руб.) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 г. в размере 20,57 руб./акцию (41,14 руб./АДР), что предусматриваетдивидендную доходность на уровне примерно 6,6-6,8% на одну обыкновенную акцию и на одну АДР и соответствует выплатам в общей сложности 41,1 млрд руб. Рекомендованные дивиденды на 6,5% превышает наш прогноз (19,3 руб. на акцию). ГОСАсостоится 24 июня 2020 г., дата закрытия реестра на участие в получении дивидендов установлена на 9 июля 2020 г.

Мы не видим рисков для компании выполнить годовой ориентир по дивидендам на уровне 28 руб. на акцию по итогам 2020 календарного года, учитывая, что МТС потребуется выплатить всего 7,4 руб. на акцию в дальнейшем, чтобы достичь этот ориентир. Мы по-прежнему считаем МТС нашей защитной топ-акцией в секторе ТМТ при текущей конъюнктуре рынка, которая предлагает высокую годовую дивидендную доходность на уровне 9%.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Производители золота могут получить генеральные лицензии на экспорт золота : ПОЗИТИВНО для Polyus Gold и Polymetal Ожидается, что правительство в ближайшее время выдаст производителям золота генеральные лицензии на экспорт, что должно поддержать ликвидность золота. Ранее золотодобывающие компании могли экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязывались к конкретным контрактам, что накладывало определённые ограничения. Новая мера должна способствовать увеличению объемов экспорта неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024, как поставлено в задачах перед Министерством. По данным Минпромторга, в прошлом году экспорт золота вырос на 8% до $6 млрд, что эквивалентно около 12,5% всего экспорта металлов. Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для Polyus Gold (PLZL:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $ 66,5/ГДР) и Polymetal (Poly LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £14,3/ГДР). Когда будут сняты ограничения на передвижения, и авиасообщение вернется к обычному режиму работы, экспортные лицензии производителей золота поставят их в один ряд с коммерческими банками,главными экспортерами золота.

Делистинг с Лондонской биржи и обратный выкуп акций: итоги телефонной конференции ТМК Вчера мы приняли участи в телефонной конференции ТМК по поводу объявленного делистинга ГДР с LSE и программы выкупа всех обыкновенных акций миноритарных акционеров (примерно 35% совокупного акционерного капитала ТМК). Менеджмент подтвердил все детали решений совета директоров, о которых говорилось в пресс-релизе и назвал основные аргументы в поддержку этих решений. Предварительный дедлайн по подаче заявок на участие в оферте установлен на 3 июля. Отвечая на вопросы участников телеконференции, менеджмент подтвердил, что в данный момент компания не планирует уходить с Московской биржи и становиться частной. Все дальнейшие решения совета директоров по поводу статуса компании (частная/публичная) и возможная аннуляция аккумулированных в результате выкупа казначейских акций будет зависеть от результатов оферты. Менеджмент подчеркнул риск снижения ликвидности акций ТМК после оферты. ТМК также наблюдает сложную ситуацию в российском нефтегазовом секторе и трубной промышленности. ТМК ожидает сокращение программ капиталовложений крупнейших российских нефтегазовых компаний и ослабление спроса на премиальные резьбовые соединения для OCTG. В текущей обстановке менеджмент считает нецелесообразным объявлять дивиденды за 2019. В целом, мы ожидаем относительно высокого процента участия в выкупе. Решение совета директоров о частном статусе компании будет в основном зависеть от развития ситуации в нефтегазовом секторе в течение этого года.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)